مبلغ 216 ألف دولار يُنعش خزائن الأندية بدعم من اتحاد كرة القدم

غزة / مؤمن الكحلوت:

أكدت مصادر مطلعة حصول أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة، على مبلغ مالي بقيمة "216" ألف دولار، جزء من المستحقات المالية المتراكمة على اتحاد كرة القدم.

وحصل كل نادٍ على مبلغ "18" ألف دولار، في وقت سابق من الشهر الحالي، وذلك بعد أن هدد نادي شباب الخليل بتجميد نشاطه قبل انطلاق الموسم الحالي.

وانتعشت خزائن الأندية نسبياً، في ظل عدم تلقيها دعم مالي على مدار الموسمين الماضيين، مما جعلها تعيش أوضاع مالية صعبة، وتكبدت خلالها ديون كبيرة.

وتنتظر الأندية الحصول على المزيد من الدفعات المالية، حسب الوعودات التي تلقتها من قبل اتحاد الكرة، للإيفاء بالتزاماتها المالية.

وتتأمل أندية قطاع غزة، صرف منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة في أقرب وقت ممكن، لحل جزء من أزماتها المالية، في ظل معاناتها من تراكم الديون.