فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مبلغ 216 ألف دولار يُنعش خزائن الأندية بدعم من اتحاد كرة القدم

غياب 4 لاعبين عن صفوف الصداقة في مباراة اليوم

العراق: موقفنا واضح وصريح من القضية الفلسطينية

الاستيلاء على كمية أسلحة وذخائر من قاعدة للاحتلال في الجولان

مختصون: الاحتلال يهدف للسيطرة الكاملة على القدس والمقدسات

ملفات مهمة على طاولة الاجتماع المركزي لاتحاد كرة القدم

3 مصابين في جريمة إطلاق نار بالنقب المحتل

أبو عمير وكُلاب يغيبان عن مواجهة اتحاد خانيونس وخدمات رفح

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

عمليتا إطلاق نار ومواجهات في 7 نقاط في الضفة خلال 24 ساعة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

غياب 4 لاعبين عن صفوف الصداقة في مباراة اليوم

13 نوفمبر 2022 . الساعة 01:59 بتوقيت القدس
...
فريق الصداقة
غزة / مؤمن الكحلوت:

يفتقد فريق نادي الصداقة لجهود 4 من أبرز لاعبيه، خلال مباراة الفريق اليوم أمام شباب جباليا، في ختام مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الصداقة مهاجمه صائب أبو حشيش بسبب الإصابة، وكذلك الحارس المخضرم فادي جابر والمهاجم خليل مطر، بسبب السفر لدولة قطر ضمن الوفد الرياضي الذي يُشارك في تنظيم فعاليات كأس العالم، بالإضافة للمدافع حسن الحمامي الذي يتواصل غيابه لعد تعافيه من الإصابة.

وازدادت متاعب الصداقة خاصة في خط الهجوم، بعد إصابة اللاعب محمد الحداد في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي.

وسيكون الحارس محمود مطر في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم، والحارس الصاعد محمد جابر على دكة البدلاء، في ظل تواصل غياب الحارس عبد الرحمن العروقي الذي غادر قطاع غزة قبل شهرين تقريباً.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الصداقة #غيابات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة