غياب 4 لاعبين عن صفوف الصداقة في مباراة اليوم

غزة / مؤمن الكحلوت:

يفتقد فريق نادي الصداقة لجهود 4 من أبرز لاعبيه، خلال مباراة الفريق اليوم أمام شباب جباليا، في ختام مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الصداقة مهاجمه صائب أبو حشيش بسبب الإصابة، وكذلك الحارس المخضرم فادي جابر والمهاجم خليل مطر، بسبب السفر لدولة قطر ضمن الوفد الرياضي الذي يُشارك في تنظيم فعاليات كأس العالم، بالإضافة للمدافع حسن الحمامي الذي يتواصل غيابه لعد تعافيه من الإصابة.

وازدادت متاعب الصداقة خاصة في خط الهجوم، بعد إصابة اللاعب محمد الحداد في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي.

وسيكون الحارس محمود مطر في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم، والحارس الصاعد محمد جابر على دكة البدلاء، في ظل تواصل غياب الحارس عبد الرحمن العروقي الذي غادر قطاع غزة قبل شهرين تقريباً.