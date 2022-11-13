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الاستيلاء على كمية أسلحة وذخائر من قاعدة للاحتلال في الجولان

13 نوفمبر 2022 . الساعة 01:42 بتوقيت القدس
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إحدى قواعده العسكرية في الجولان السوري المحتل تعرضت للاقتحام وسرقة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر منها مساء الجمعة.

وأفاد جيش الاحتلال -في بيان- بأن "قاعدة الصنوبر تعرضت لاقتحام من قبل مجهولين واستولوا على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش بالتعاون مع الشرطة وجهاز الأمن العام يقوم بالتحقيق في سرقة "نحو 70 ألف طلقة و70 قنبلة يدوية".

ويخشى الاحتلال من أن تذهب هذه الأسلحة والذخائر إلى مجموعات مسلحة من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتقوم قوات الاحتلال والشرطة وحرس الحدود بعمليات تمشيط وتفتيش في المنطقة بحثا عن الذخيرة المسروقة.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام قاعدة "سديه تيمان" في منطقة النقب وسرقة نحو 30 ألف رصاصة بندقية.

المصدر / وكالات
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#الجولان #الاحتلال الإسرائيلي

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