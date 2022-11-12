ملفات مهمة على طاولة الاجتماع المركزي لاتحاد كرة القدم

وائل الحلبي:

يعقد اتحاد كرة القدم اجتماعه المركزي في مدينة رام الله بعد غدا الاثنين، والذي يأتي بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة العديد من الملفات والتي سيكون على رأسها منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى جانب مستحقات الرعاية للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يغادر صباح اليوم الأحد أربعة أعضاء من اتحاد كرة القدم في غزة بالإضافة للأمين العام المساعد لحضور الاجتماع الذي سيقام بحضور جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة طلب عقد الاجتماع منذ فترة طويلة إلا أن تأخر إقامته جاء في ظل ارتباطات رئيس وأعضاء الاتحاد في الفترة السابقة.

ويغادر إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم بالإضافة لأعضاء الاتحاد صلاح أبو العطا ومحمد زكريا الأغا وياسر رضوان وسامي أبو الحصين الأمين العام المساعد للاتحاد.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع إيجاد حلول للتواصل مع الجهات المختصة للاستعجال في صرف منحة الأندية من المجلس الأعلى، وتحديد آلية لصرف قيمة رعاية شركة أوريدو للدوري الممتاز في غزة.

وكانت أندية الدوري الممتاز في غزة وجهت العديد من المطالبات للمجلس الأعلى لصرف المنحة إلى جانب المتأخرات عن العامين الماضيين، ولوحت بتعليق مشاركاتها في البطولة حال عدم صرفها بعد انتهاء مرحلة الذهاب.