أبو عمير وكُلاب يغيبان عن مواجهة اتحاد خانيونس وخدمات رفح

وائل الحلبي:

من المقرر أن يغادر الثنائي إبراهيم أبو عمير مدافع خدمات رفح وأحمد كُلاب متوسط ميدان اتحاد خانيونس رفقة الكابتن هاني المصدر المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي، يوم الأربعاء القادم للعاصمة المصرية القاهرة ومنها إلى الكويت استعدادا للانضمام لمعسكر فدائي الأولمبي.

وقرر إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب الأولمبي استدعاء أبو عمير وكُلاب للمشاركة في المباراتين أمام المنتخب الأولمبي الكويتي في اطار التحضيرات للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة.

وأكد أبو جزر على أهمية تواجد الثنائي أبو عمير وكلاب مع الأولمبي في ظل الظهور المميز لهما خلال المعسكرين اللذان أقيما في الجزائر وتونس، بالإضافة لانتظام مشاركتهما مع فريقيهما في الدوري الممتاز.

ولن يتمكن أبو عمير وكُلاب من التواجد مع فريقيهما خدمات رفح واتحاد خانيونس، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الحادية عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب في الدوري الممتاز.

ويلتقي الأولمبي الفلسطيني نظيره الكويتي في مباراتين وديتين يومي 19 و 23 نوفمبر الحالي.