عمليتا إطلاق نار ومواجهات في 7 نقاط في الضفة خلال 24 ساعة

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عمليتي إطلاق نار، واندلاع المواجهات في 7 نقاط، وتحطيم غرفة مراقبة عسكرية للاحتلال.

واندلعت مواجهات في كل من حزمة بالقدس، والمغير والبيرة في رام الله، وقباطية في جنين، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة شاكيد.

كما اندلعت مواجهات في تقوع ببيت لحم، وحلحول وبيت أمر في الخليل، وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في بيت أمر، وحطموا غرفة عسكرية بيت مخيم العروب.

أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية، فشهدت الضفة إطلاق النار على قوات الاحتلال بالقرب من بلدة بيت أمر، وتحطيم غرف مراقبة عسكرية بالقرب من مخيم العروب، وإطلاق نار على مستوطنة شاكيد في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين