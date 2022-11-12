"إندتكس": تصريحات وكيل "زارا" في (إسرائيل) لا تعكس سياستنا

أكدت مجموعة شركة إندتكس الإسبانية (INDITEX) التزامها الدفاع عن حقوق الإنسان، ونبذ العنصرية في سياساتها وفي ممارستها للأنشطة التجارية.

جاء ذلك في رسالة جوابية من مجموعة "إندتكس"، اليوم، ردا على رسالة وزارة الاقتصاد الوطني، التي طالبتها بمساءلة وكيل شركة "زارا" في (إسرائيل) عن تصريحاته ودعمه للمتطرف المستوطن "إيتمار بن غفير" الذي يحرّض على قتل الفلسطينيين.

وشدّدت المجموعة في رسالتها على أن تصريحات وكيل شركة "زارا" لا تمثل ولا تعكس سياسة ورأي الشركة، مؤكدة أنها ستتحقق مما ورد في رسالة الوزارة وستتخذ الإجراء الأنسب حيال ذلك.

وتعد "زارا"‏ سلسلة من المحلات التجارية التي تنتمي إلى مجموعة "إندتكس".

المصدر / فلسطين أون لاين