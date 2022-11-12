انتصارات للشجاعية وبيت حانون في الدوري الممتاز ولخدمات خان يونس والشاطئ بالدرجة الأولى

غزة/ وائل الحلبي:

واصل الشجاعية انتصاراته للجولة الثانية على التوالي بفوزه على الهلال في إطار الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة، فيما تمكّن اتحاد بيت حانون من اجتياز عقبة الزوايدة، واستعاد خدمات خان يونس والشاطىء توازنهما في الدرجة الأولى بالفوز على الجلاء والأقصى.

مباريات دوري الدرجتين الممتازة والأولى بغزة



اقرأ المزيد: https://t.co/lZATShHu1F pic.twitter.com/kSCLZ2OAml — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 12, 2022

دوري الدرجة الممتازة

الهلال × الشجاعية

قاد المهاجم يسار الصباحين فريقه اتحاد الشجاعية لتحقيق الفوز بأربعة أهداف لهدف على مضيفه الهلال، في مباراة جمعتهما على ملعب فلسطين.

فوز الشجاعية رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني متساويا مع شباب رفح ويتجمّد رصيد الهلال عند 14 نقطة في المركز الرابع.

سجّل الشجاعية يسار الصباحين ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (10) و (50) و (68) وموسى حرارة في الدقيقة (90+5)، بينما سجل للهلال محمد عبيد (57).

اتحاد بيت حانون × شباب الزوايدة

استعاد اتحاد بيت حانون ذاكرة الانتصارات أمام شباب الزوايدة، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت حانون.

وتقدم الحوانين بهذا الفوز للمركز الثامن برصيد (12) نقطة، وبقي الزوايدة في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 4 نقاط.

تقدّم عماد السماعنة لأصحاب الأرض في الدقيقة (31) قبل أن يتمكن الزوايدة من التعديل عبر يوسف العش (59)، وأعاد البديل ناجي بكر بيت حانون للمقدمة بعد أقل من دقيقة لدخوله (65).

دوري الدرجة الأولى

خدمات خان يونس × الجلاء

استعاد خدمات خان يونس صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى مؤقتا، بعد فوزه الكبير على الجلاء برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب خان يونس.

تقدّم الفائز للمركز الأول برصيد 22 نقطة لحين انتهاء مباريات الجولة العاشرة، وبقي الجلاء متذيلا للترتيب في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطتين.

رباعية خدمات خان يونس تناوب على تسجيلها كلا من : محمد أبو موسى (7) ومحمود فحجان (36) وأحمد أبو شباب (39) وسلطان أبو عبيدة (45).

خدمات الشاطىء × الأقصى

حافظ خدمات الشاطىء على صحوته محققا فوزا كبيرا على ضيفه الأقصى بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب اليرموك.

وتقدّم البحرية للمركز الرابع برصيد 18 نقطة، وبقي الأقصى في المركز الحادي عشر وقبل الأخير بتوقف رصيده عند 5 نقاط.

وسجّل للشاطئ عمرو عطا الله (37)، أحمد أبو حسنين (55)، عبد الله أبو حسنين (65) أنس أبو سنينة (82)، هدف الأقصى سجله فضل أبو زكري (59).

المصدر / فلسطين أون لاين