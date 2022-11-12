ماذا قال غوارديولا عن غياب رياض محرز عن مونديال قطر؟

أبدى بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أسفه على غياب نجم فريقه، الجزائري رياض محرز، عن كأس العالم 2022 بقطر، والتي تنطلق بعد 8 أيام فقط، بعدما فشل محرز في التأهل إلى المسابقة العالمية الأغلى، بطريقة درامية رفقة "الخُضر" على يد المنتخب الكاميروني، وهو ما ترك صدمة قوية لدى اللاعب صاحب الـ31 عامًا، حسب ما أكده شخصيًّا في العديد من التصريحات.

وأخفق منتخب الجزائر في التأهل إلى مونديال قطر 2022، بعد خسارته مباراة الإياب على أرضه في الدور الفاصل أمام الكاميرون، بنتيجة هدف واحد لاثنين (1-2) بعد التمديد، واستفادت الكاميرون من قاعدة "احتساب الأهداف المسجلة خارج الديار بهدفين في حالة التعادل"، لتتأهل، رغم خسارتها ذهابا في الكاميرون بهدف نظيف.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد (اليوم السبت)، ردًّا على سؤال متعلق بغياب النرويجي إيرلينغ هالاند ومحرز عن مونديال 2022، إنه كان يُفضِّل لو حضر الثنائي في كأس العالم.

المصدر / وكالات