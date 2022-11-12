مصرع 19 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر النيل

لقي 19 شخصًا مصرعهم وأصيب 6 آخرون ، اليوم السبت، إثر سقوط حافلة بأحد ترع نهر النيل شمالي مصر.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية :" إن سقوط الحافلة بترعة البوهية بمحافظة الدقهلية حدث عندما اختلت عجلة القيادة في يد السائق".

وأضافت:" وعقب وقوع الحادث انتقلت قوات الإنقاذ لمكان الحادث وبدأت في انتشال "جثامين الضحايا والمصابين، ونقلهما لمستشفيين حكوميين".

ووصلت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 19 شخصا، ونجحوا بإنقاذ 6 آخرين من ركاب الحافلة، ولا تزال جهود قوات الإنقاذ مستمرة للبحث عن ضحايا آخرين.

وأكد شهود عيان، أن الحادث وقع أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس، وأمام قرية منشأة عبد النبي وسقطت الحافلة به وكان به ركاب في مياه الترعة، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

المصدر / فلسطين أون لاين