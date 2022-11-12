وجبات ينصح الأطباء مريض السكري بتجنبها

يعد السكري من الأمراض المزمنة، التي تتسبب في ارتفاع سكر الدم، ويؤدي هذا الارتفاع -إذا لم تتم السيطرة عليه- إلى مضاعفات شديدة مثل العمى وبتر الأطراف. نستعرض فيما يلي أسوأ 15 غذاء تتسبب في رفع غلوكوز الدم لدى مريض السكري:

المشروبات المحلاة بالسكر.

المشروبات الغازية.

عصير الفاكهة: تعد المشروبات السكرية أسوأ خيار لمرضى السكري، وفقا لتقرير موقع "هيلث لاين" (Health Line)، إذ تحتوي العصائر والشاي المحلى بالسكر والمشروبات الغازية على نسبة عالية جدا من الكربوهيدرات، حيث توفر علبة كولا حجم 354 ملليغراما كمية 38.5 غراما من الكربوهيدرات. وتحتوي نفس الكمية من الشاي المثلج المحلى وعصير الليمون المحلى بالسكر على ما يقرب من 45 غراما من الكربوهيدرات حصريا من السكر.

الدهون المتحولة (Trans fats):

يتم تصنيعها عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة لجعلها أكثر استقرارا. وتوجد في السمن النباتي "مرغرين" وزبدة الفول السوداني والأطعمة القابلة للدهن ومبيض القهوة ووجبات العشاء المجمدة. علاوة على ذلك، غالبا ما يضيفها مصنعو المواد الغذائية إلى البسكويت والكعك وغيرها من السلع المخبوزة للمساعدة في إطالة العمر الافتراضي للمنتج. ورغم أن الدهون المتحولة لا ترفع مستويات السكر في الدم بشكل مباشر، فقد تم ربطها بزيادة الالتهاب ومقاومة الأنسولين ودهون البطن، فضلا عن انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد وضعف وظائف الشرايين. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاكتساب فهم أوضح للعلاقة بين الدهون المتحولة ومقاومة الأنسولين، فإن الروابط المذكورة أعلاه تهم بشكل خاص المصابين بداء السكري، لأنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض القلب.

الخبز الأبيض.

الأرز.

المعكرونة: تعد من الأطعمة المصنعة عالية الكربوهيدرات. وتشير المعطيات إلى أن تناول الخبز وأطعمة الطحين المكرر الأخرى يزيد بشكل كبير من مستويات السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني. ووجدت دراسة أن الأطعمة عالية الكربوهيدرات لا ترفع نسبة السكر في الدم فحسب، بل تخفض أيضا وظائف المخ لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني. تحتوي هذه الأطعمة المصنعة على القليل من الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم.

الزبادي بنكهة الفاكهة: يمكن أن يكون الزبادي العادي خيارا جيدا لمرضى السكري، إلا أن أصناف الزبادي بنكهة الفاكهة ليست كذلك. يصنع الزبادي المنكه عادة من الحليب خالي الدسم أو قليل الدسم ومحمل بالكربوهيدرات والسكر. في الواقع، قد يحتوي كوب واحد (245 غراما) من الزبادي بنكهة الفاكهة على ما يقرب من 31 غراما من السكر، مما يعني أن ما يقرب من 61% من السعرات الحرارية تأتي من السكر.

حبوب الإفطار المحلاة: يمكن أن يكون تناول الحبوب إحدى أسوأ الطرق لبدء يومك إذا كنت مصابا بداء السكري، فمعظم حبوب الإفطار تتم معالجتها بشكل كبير وتحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات.

العسل

السكر البني: غالبا ما يحاول المصابون بداء السكري تقليل تناولهم لسكر المائدة الأبيض، بالإضافة إلى الحلوى، والبسكويت. ومع ذلك، يمكن أن تتسبب أشكال السكر الأخرى أيضا في ارتفاع نسبة السكر في الدم. وهي تشمل السكر البني والسكريات "الطبيعية" مثل العسل. إذ يرفع العسل والسكر البني سكر الدم.

الفاكهة المجففة: عملية تجفيف الفاكهة تعني فقدان الماء، مما يؤدي إلى تركيزات أعلى من هذه العناصر الغذائية، كما يصبح محتواه من السكر أكثر تركيزا أيضا. لذلك، يحتوي الزبيب على أكثر من 4 أضعاف الكربوهيدرات الموجودة بالعنب. فإذا كنت مصابا بالسكري، فلا داعي للتخلي عن الفاكهة تماما. ويمكن أن يوفر التمسك بالفواكه منخفضة السكر، مثل التوت الطازج أو التفاح الطازج، فوائد صحية مع الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

البطاطس المقلية: تعد من الأطعمة التي قد ترغب في الابتعاد عنها، خاصة إذا كنت مصابا بداء السكري. البطاطس نفسها غنية نسبيا بالكربوهيدرات. وتحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم على 34.8 غراما من الكربوهيدرات. كما أن قليها يزيد محتواها من السعرات الحرارية نتيجة امتصاصها للدهون من الزيت.

البيتزا: عجينة البيتزا تحضر من الطحين الأبيض الذي يرفع سكر الدم. لذلك، يمكن أن يؤدي تناول البيتزا إلى ارتفاع حاد في غلوكوز الدم.

الباستا بالصوص الأبيض: تتكون معكرونة الصلصة البيضاء من الحليب والجبن والدقيق الأبيض المكرر، ويمكن لهذه المكونات أن تزيد من مستويات السكر في الدم.

المصدر / وكالات