52 عملًا مقاومًا في الداخل المحتل خلال أكتوبر الماضي

شهدت أعمال المقاومة في الداخل الفلسطيني المحتل تصاعداً واضحاً خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فقد رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 52 عملاً مقاوماً في أراضي الداخل المحتل ومدنه المختلفة.

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين (25) مظاهرة و(11) فعالية شعبية و(7) رباط في المسجد الأقصى و(3) عمليات إلقاء حجارة، إلى جانب إلقاء قنبلة يدوية صوب قوات الاحتلال.

ووقعت ثلاث مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها إشعال إطارات، إضافة إلى مقاطعة انتخابات الكنيست.

وقد سجلت أم الفحم أعلى وتيرة لأعمال المقاومة في مدن ومناطق الداخل المحتل، بواقع (9) أعمال مقاومة، تلتها حيفا ومن ثم يافا، والناصرة، والنقب المحتل، وعكا، وجسر الزرقاء، ومنطقة المثلث.

وتوزعت أعمال المقاومة في أم الفحم ما بين توجه أهلها إلى الرباط في المسجد الأقصى، والمشاركة في مظاهرات ضد الاحتلال، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين