فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

52 عملًا مقاومًا في الداخل المحتل خلال أكتوبر الماضي

بورصة العملات المشفرة تحقق في تحركات غير معتادة في المحافظ

صحيفة عبرية: (إسرائيل) تخشى من استخدام حزب الله لمسيرات إيرانية

وفد قيادي من حماس يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت

"أحمدُ الله أني خرجتُ حيًّا".. المعتقل "هريش" يروي تفاصيل 100 يوم من التعذيب

المرور بغزة: وفاة و41 إصابة في 95 حادث سير

الاحتلال يعتقل شابين من قباطية ويغلق مداخل بلدة قصرة

بالأسماء. الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غد الأحد

الحمضيات في أسواق غزة.. والزراعة ترجح إنتاج 44 ألف طن

وظائف شاغرة في شركة دياب التجارية بمدينة غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

عقب إعلان الإفلاس

بورصة العملات المشفرة تحقق في تحركات غير معتادة في المحافظ

12 نوفمبر 2022 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
...
بورصة العملات المشفرة تحقق في تحركات غير معتادة في المحافظ

تحقق بورصة العملات المشفرة (إف تي إكس) في تحركات غير معتادة في معاملات المحافظ بعدما جرى سحب أكثر من 260 مليون عملة مشفرة من المنصة عقب إفلاسها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعاد حساب بورصة العملات المشفرة على تويتر نشر رسالة من ريان ميلر، أمين عام مجلس فرعها في الولايات المتحدة، والتي جاء فيها أن الشركة "تحقق في تحركات غير معتادة في معاملات المحافظ على صلة بتوحيد أرصدة بورصة العملات المشفرة في البورصات".

وقدرت شركة نانسين لتحليل سلسلة الكتل (بلوك تشين) في الساعة 1230 ظهرا في سنغافورة، اليوم السبت، أن التدفق الخارجي على مدار الساعة الأخيرة يقدر بـ262 مليون دولار على الأقل من كل البورصات الدولية والأمريكية التابعة لبورصة العملات المشفرة.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#العملات المشفرة #بورصة العملات المشفرة #محافظ العملات المشفرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة