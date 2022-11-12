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صحيفة عبرية: (إسرائيل) تخشى من استخدام حزب الله لمسيرات إيرانية

12 نوفمبر 2022 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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(إسرائيل) تخشى من استخدام حزب الله لمسيرات إيرانية

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم السبت، أنّ سلطات الاحتلال تخشى وقوع الطائرات الإيرانية بدون طيار في أيدي حزب الله وحلفاء طهران، ولا سيما بعد استخدام هذه الطائرات من قبل روسيا في أوكرانيا.

وأوردت الصحيفة أن استراتيجية الحرب التي يشنّها الروس ضد أوكرانيا سوف يستخدمها الإيرانيون في قتالهم ضد (إسرائيل)، وهي بالتأكيد ستتضاعف كثافتها مرات عديدة، لأنّ أوكرانيا أكبر بـ 27 مرة من (إسرائيل).

كما أوضحت الصحيفة إلى أنّ "الحرب المقبلة متعددة الساحات، وستكون هذه المنطقة هدفاً صغيراً وأساسياً ومركّزاً، سيتم مهاجمته يومياً بآلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية ومئات الطائرات المسيّرة الإيرانية، وستكون نتائج هذه الهجمات مئات المواقع المدمّرة في كل يوم".

ولفتت "جيروزاليم بوست" إلى أنّ "مساعدة إيران لروسيا في أوكرانيا سيؤدي لسماح موسكو لطهران بمهاجمة (إسرائيل) عبر مرتفعات الجولان"، مضيفةً: "يصل مدى الطائرات الإيرانية المسيّرة إلى 1000 كلم، ولديهم أيضاً طائرات مسيّرة يصل مداها إلى 2000 كيلومتر".

وأشار إلى أنّ الطاقة الإنتاجية لصناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية تبلغ عدّة آلاف سنوياً. وفي الواقع، يمكن شراء بثمن طائرة مقاتلة من طراز "F-35" حوالى 4000 طائرة مسيّرة.

كذلك، أفادت الصحيفة بأنّ "تل أبيب" تحتاج إلى الرد على هذا التهديد من خلال تطوير وتسليح نفسها بوسائل دفاع أكثر فعالية من دفاعاتها الحالية لاعتراض أي جسم جوي بعيد المدى".

وفي وقتٍ سابق، ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي إنّ "(إسرائيل) تتابع عن كثب المسيّرات التي ستؤثر في أي نزاع مستقبلي ضد إيران أو حلفائها في المنطقة"، مشيراً إلى أنّ "الاستخدام المتزايد للطائرات من دون طيار يتحدى أنظمة الدفاع الأوكرانية".

المصدر / وكالات
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