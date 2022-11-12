الاحتلال يعتقل شابين من قباطية ويغلق مداخل بلدة قصرة

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم السبت، شابين فلسطينيين بعد اقتحام قوة عسكرية لبلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين محمد سمير أبو زينة، وحمزة سليمان أبو الرب من قباطية.

وتعرض أبو زينة مسبقاً لعدة محاولات اعتقال كانت إحداها قبل عدة أسابيع من منزله في مخيم جنين، وتم اعتقال شقيقه صالح للضغط عليه.

وخلال الاقتحام أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه مركبات المواطنين بالقرب من مفترق الشهداء في بلدة قباطية مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

بالتزامن مع ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة قصرة الشرقية بالسواتر الترابية والصخور.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافة عسكرية لوضع مكعبات اسمنتية وحجارة كبيرة على كافة المداخل الشرقية لبلدة قصرة.

وتتعرض بلدة قصرة باستمرار لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المسلحين الذين يعتدون بأسلحتهم على المواطنين في أعمالهم ومزارعهم.

وتحيط بقصرة ثلاث مستوطنات هي "مجدليم" وتقع على مدخل البلدة الشرقي، و"إيش كوديش" وتقع جنوب شرق القرية، و"إحيا" جنوبها.

وتقع بلدة قُصْرَة على بعد حوالي 24 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها العمرانية حوالي 9000 دونمٍ، ومساحة أراضيها ما يقارب 27000 دونم، وبتعداد سكاني تجاوز 8000 مواطن.

وتعرضت مدينة نابلس لحصار استمر عدة أسابيع ضمن سياسة العقاب الجماعي لأهالي المدينة بعد سلسلة عمليات فدائية نفذتها المقاومة.

وتمكن أهالي نابلس من التغلب على الحصار والصمود في وجهه حتى أجبروا الاحتلال على فتح الحواجز وإزالة العوائق التي وضعها أمام حركة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين