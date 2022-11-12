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وظائف شاغرة في شركة دياب التجارية بمدينة غزة

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وظائف شاغرة في شركة دياب التجارية بمدينة غزة

12 نوفمبر 2022 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة دياب التجارية بغزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك على النحو التالي:

أولاً: مطلوب عمال /  عدد 2

شروط خاصة للوظيفة:

• أن يتحمل العمل تحت أي ظرف طارئ حسب ما يتطلبه العمل والظروف الطارئة.

• حسن المظهر وإيجاد التعامل مع الزبائن.

• يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة.

• ألا يزيد عمره عن 30 عاما.

• يفضل أن يكون المتقدم من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المنطقة.

• العمل يتم بنظام المياومة.

ثانياً : وظيفة محاسب ومسوق – عدد 2

شروط خاصة للوظيفة:

• أن يتحمل العمل تحت أي ظرف طارئ حسب ما يتطلبه العمل والظروف الطارئة.

• أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.

• أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال التسويق والمحاسبة.

• لديه رخصة قيادة سارية المفعول

• مهارة الاتصال والتواصل والقدرة على الاقناع.

• ألا يزيد عمره عن 35 عاما.

ثالثاً:  وظيفة فني بناشر – عدد 2

شروط خاصة للوظيفة:

• أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في أعمال البناشر.

• أن يتحمل العمل تحت أي ظرف طارئ حسب ما يتطلبه العمل والظروف الطارئة.

• يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة.

• ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 عاما.

•أن يكون العامل لائق صحيا ويستطيع تحمل تبعات العمل.

•العمل كل ايام الاسبوع ماعدا الجمعة وحسب متطلبات العمل.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال ما يلي :

أولاً :  للتسجيل لوظيفة ( عمال ) من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/eZ6LVVZJQPZFW7tK6

ثانياً : للتسجيل لوظيفة ( محاسب ومسوق ) من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/EcaKwkJMRAJv7rG87

ثالثاً : للتسجيل لوظيفة  ( فني بناشر ) من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/9j6Tdn3HdWFiko8GA

- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة بتاريخ 13/11/2022

- العنوان : مدينة غزة -  شارع الجلاء مقابل عمارة الزهارنة الجديدة

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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