وظائف شاغرة في شركة دياب التجارية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة دياب التجارية بغزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك على النحو التالي:
أولاً: مطلوب عمال / عدد 2
شروط خاصة للوظيفة:
• أن يتحمل العمل تحت أي ظرف طارئ حسب ما يتطلبه العمل والظروف الطارئة.
• حسن المظهر وإيجاد التعامل مع الزبائن.
• يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة.
• ألا يزيد عمره عن 30 عاما.
• يفضل أن يكون المتقدم من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المنطقة.
• العمل يتم بنظام المياومة.
ثانياً : وظيفة محاسب ومسوق – عدد 2
شروط خاصة للوظيفة:
• أن يتحمل العمل تحت أي ظرف طارئ حسب ما يتطلبه العمل والظروف الطارئة.
• أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
• أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال التسويق والمحاسبة.
• لديه رخصة قيادة سارية المفعول
• مهارة الاتصال والتواصل والقدرة على الاقناع.
• ألا يزيد عمره عن 35 عاما.
ثالثاً: وظيفة فني بناشر – عدد 2
شروط خاصة للوظيفة:
• أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في أعمال البناشر.
• أن يتحمل العمل تحت أي ظرف طارئ حسب ما يتطلبه العمل والظروف الطارئة.
• يفضل أن يكون من سكان مدينة غزة.
• ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 عاما.
•أن يكون العامل لائق صحيا ويستطيع تحمل تبعات العمل.
•العمل كل ايام الاسبوع ماعدا الجمعة وحسب متطلبات العمل.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال ما يلي :
أولاً : للتسجيل لوظيفة ( عمال ) من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/eZ6LVVZJQPZFW7tK6
ثانياً : للتسجيل لوظيفة ( محاسب ومسوق ) من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/EcaKwkJMRAJv7rG87
ثالثاً : للتسجيل لوظيفة ( فني بناشر ) من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/9j6Tdn3HdWFiko8GA
- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة بتاريخ 13/11/2022
- العنوان : مدينة غزة - شارع الجلاء مقابل عمارة الزهارنة الجديدة