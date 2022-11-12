أبرز هدافي نسخ كأس العالم السابقة.. هل عاصرت أي منهم؟

ينطلق مونديال كرة القدم الجديد، والنسخة الجديدة من كأس العالم في قطر "مونديال قطر"، في 20 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك بلقاء كل البلد المستضيف، ومنتخب الإكوادور.

وفي خضم هذه المناسبة من النسخة الجديدة لكأس العالم يستحضر "فلسطين أون لاين"، أبرز الهدافين في النسخ السابقة من المونديال، والذي انطلقت نسخته الأولى عام 1930.

ويتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه ترتيب الهدافين برصيد 16 هدف وفي مجموع النسخ السابقة سجلها في 4 نسخ ويتبعه البرازيلي الظاهرة رونالدو برصيد 15 هدفا في 4 نسخ.

1930: غيليرمو ستابيل (الأرجنتين): 8 أهداف

1934: أولدريتش نييدلي (تشيكوسلوفاكيا): 5 أهداف

1938: ليونيداس (البرازيل): 7 أهداف.

1950: أديمير (البرازيل): 8 أهداف.

1954: ساندور كوتشيس (المجر): 11 هدفا.

1958: جوست فونتين (فرنسا): 13 هدفا.

1962: فلونون ألبيرت (المجر) وغارينشا وفافا (البرازيل) وفلانتين إيفانوف (الاتحاد السوفياتي) ودرازين يركوفيتش (يوغسلافيا) وليونيل سانشيز (التشيلي): 4 أهداف.

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1966: أوزيبيو (البرتغال): 9 أهداف.

1970: جيرد مولر (ألمانيا): 10 أهداف.

1974: غجيغوج لاتو (بولندا): 7 أهداف.

1978: ماريو كامبيس (الأرجنتين): 6 أهداف.

1982: باولو روسي (إيطاليا): 6 أهداف.

1986: غاري لينيكر (إنجلترا): 6 أهداف.

1990: سالفادوري سكيلاتشي (إيطاليا): 6 أهداف.

1994: هريستو ستويشكوف (بلغاريا) وأوليغ سالينكو (روسيا): 6 أهداف.

1998: دافور سوكر (كرواتيا): 6 أهداف.

2002: رونالدو (البرازيل): 8 أهداف.

2006: ميروسلاف كلوزه (ألمانيا): 5 أهداف.

2010: توماس مولر (ألمانيا) ويسلي شنايدر (هولندا) ودافيد فيا (إسبانيا) ودييغو فورلان (أوروغواي): 5 أهداف.

2014: جيمس رودريغيز (كولومبيا): 6 أهداف.

2018: هاري كين (إنجلترا): 6 أهداف.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات