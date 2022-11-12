مؤشرات لمعرفة إن كان هاتفك مخترقاً

15 مليار هو عدد أجهزة الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم، والمسجلة في عام 2021، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 18.2 مليار جهاز بحلول عام 2025، تلكم هي الإحصائيات التي كشفت عنها شبكة statista المتخصصة في التحليلات البيانية، وهذه الأرقام تؤكد الحاجة المطلقة للهواتف المحمولة وما أصبحت تمثله في حياتنا جميعاً، فلا نكاد نستطيع الاستغناء عنها ليوم واحد.

ومع تزايد اعتمادنا بشكل كبير على هذه الأجهزة في مختلف نشاطات حياتنا، أصبح تعرضها للاختراق يزداد يوماً بعد آخر، بأساليب وطرق مختلفة يبتكرها «الهاكرز» لأغراض متباينة، من مجرد الفضول لمعرفة محتويات هاتف شخص يهمك أمره وصولاً إلى التهديد والابتزاز والتأثير على الأمن القومي للدول، إن كان الشخص المستهدف ذا مكانة مهمة.

ويؤكد الخبراء التقنيون في كبرى الشركات المتخصصة في مكافحة برامج التجسس الإلكتروني، أن هناك مؤشرات يمكن من خلالها لأي شخص معرفة إن كان هاتفه تم اختراقه، أو أنه يتعرض للتجسس، وقد تساعده هذه المؤشرات في إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو على الأقل إدراك أن هاتفه عرضة للاخترق.

العلماء التقنيون في شركة Norton المتخصصة في المنتجات والخدمات المتعلقة بالأمن الرقمي وحماية الهوية والخصوصية عبر الإنترنت، يؤكدون أن هناك مؤشرات وعلامات تحذيرية قد تشير إلى أن هاتفك المحمول تعرض للاخترق والتجسس، وهذه المؤشرات هي:

ظهور نوافذ منبثقة غريبة

01- إحدى العلامات الواضحة أن هاتفك المحمول قد تعرض للاختراق، هي ظهور نوافذ منبثقة لا تتوقف.

نصوص أو مكالمات لم تقم بها

02- بصفتك مالكًا لجهازك، فمن المحتمل أن تتذكر كل مرة تستخدم فيها هاتفك على مدار اليوم، لذلك، إذا لاحظت نصوصًا أو مكالمات من هاتفك لم تقم بها، فربما تكون قد تعرضت للاختراق.

ظهور تطبيقات لا تعرفها

03- ضع في اعتبارك أن الهواتف الجديدة غالبًا ما تأتي مع تطبيقات تم تنزيلها مسبقًا، ولكن إذا لاحظت ظهور تطبيقات جديدة في هاتفك وأنت متأكد أنك لم تقم بتنزيلها على جهازك، فاعلم أنها قد تكون برمجيات خبيثة استُخدمت من أجل اختراقك أو التجسس عليك.

استنزاف سريع للبطارية

04- بطاريات الهاتف ليس من المفترض أن تدوم إلى الأبد، ولكنها مصممة أيضًا بكفاءة، لذلك، إذا ظلت عادات استخدام هاتفك كما هي، لكن بطاريتك تنفد بسرعة أكبر من المعتاد، فقد يكون هذا دليلاً على اختراق هاتفك.

استخدام بيانات أعلى من المعتاد

05- هناك العديد من الأسباب لارتفاع استخدام البيانات، ولكن إذا ظل سلوك هاتفك على حاله وارتفع استخدامك للبيانات بشكل كبير، فاعلم أن هاك خطباً ما، وأن هناك احتمالاً كبيراً أن هاتفك قد تعرض للاختراق.

الهاتف يصبح ساخناً

06- ناتالي ماكسفيلد، التي تقول عنها شركة McAfee المتخصصة في برامج الأمن الرقمي، أنها تمتلك خبرة تتجاوز العشرين عامًا في قطاع التكنولوجيا، منها 10 سنوات في مجال أمان الأجهزة المحمولة، تشير إلى أنه يمكن للبرامج الضارة أو التطبيقات التي تعمل في الخفاء حرق طاقة حوسبة إضافية، وبصرف النظر عن الأداء، يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة هاتفك، لذلك إذا شعرت أن هاتفك ساخن بشكل غير طبيعي رغم عدم وجوده تحت الشمس أو في مكان حار، فضع في حسابك أن ذلك قد يكون بسبب برامج خبيثة تعمل على اخترق الهاتف.

أيضاً إذا لاحظت أن هاتفك أصبح فجأة يعمل ببطء شديد، فهذا أيضاً مؤشر آخر إلى أن جهازك قد يكون تعرض للاختراق.

طرق لحماية الآيفون من الاختراق

هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها حماية هاتفك المحمول من الاختراق، حيث تقدم business insider بعض الوسائل التي يمكن من خلالها حماية هواتف الآيفون من الاختراق:

قم بتحديث هاتفك دوماً.. فبرامج iOS تتضمن إصلاحات للثغرات الأمنية.

تجنب النقر فوق الروابط المشبوهة التي تصلك.

من الأفضل أيضاً اعتبار الرسائل الواردة من الأرقام التي لا تعرفها أنها مشبوهة.

تجنب الاتصال بشبكة Wi-Fi عامة خالية من كلمة المرور.

يمكنك استخدام شبكات (VPN) للاتصال بشبكة Wi-Fi عامة.

لا تقم بتنزيل تطبيقات مشبوهة على جهازك.

استخدم دائماً كلمات مرور قوية ولا تقم بكسر حماية هاتفك (جيلبريك).

نصائح من خبراء تقنيين

ننيغ زانغ:

يقود مختبر أمان الكمبيوتر والخصوصية في جامعة واشنطن في سانت لويس: «إنه يجب الانتباه دائماً إلى التطبيقات التي تطلب معلومات أكثر مما تحتاج إليه»، مضيفاً: «على سبيل المثال، إذا قمت بتنزيل تطبيق خلفيات صور أو تطبيق عادي لمصباح مثلاً، ويطلب موقعك أو قائمة جهات الاتصال أو الكاميرا أو الميكروفون، فهذا أمر يجب أن تحذر منه».

فياس سيكار:

أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة كارنيجي ميلون، في بنسلفانيا الأميركية: «ثبّت تطبيقات من مصادر جديرة بالثقة، ولا تكسر حماية هاتفك»، ويضيف: «كن حذرًا.. لا تنقر على الروابط أو المرفقات التي لا تريد فتحها وابق هاتفك محدثًا دوماً».

ماثيو غرين:

الأستاذ المساعد في معهد جونز هوبكنز لأمن الإنترنت: «يعمل أحد أشكال الاختراق المستهدف على النحو التالي: يستغل المتسللون عيوبًا غير معروفة في برمجة iOS لا يعرفها مطوروها حتى الآن، ومع هذه المعرفة، يمكن للقراصنة تثبيت برامج ضارة للحصول على البيانات من المصادر المستهدفة»، مضيفاً: «هذا النوع من الاختراق معقد جدًا وفي كثير من الأحيان لن تعرف حتى إن هذا حدث لهاتفك».

المصدر / وكالات