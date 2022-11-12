هرتسوغ يكلف نتنياهو بتشكيل "الحكومة" الجديدة

أنهى رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشاوراته مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة، حيث أوصى 64 نائبًا في "الكنيست" بتزكية زعيم الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل "الحكومة" الجديدة.

نتنياهو من المقرر أن يتسلم نتنياهو غدًا الأحد كتاب تكليفه رسميًا، فيما ستكون حكومته المرتقبة -وفق تكهنات- الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال نظرا للتحالفات المرتقبة مع الأحزاب الدينية المتشددة، واحتمالية ضمها إيتمار بن غفير اليميني المتطرف الذي كان عضوا سابقا في حركة "كاخ" المصنفة إرهابية.

ويواصل نتنياهو اتصالاته مع شركائه المفترضين في التوليفة الجديدة، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات بشأن توزيع الحقائب الوزارية، وقد التقى زعيم قائمة الصهيونية الدينية وزعيم حزب "يهدوت هتوراة" لليهود الغربيين، وإيتمار بن غفير رئيس فصيل "العظمة اليهودية" وعضو "الكنيست".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أبلغ زعماء الأحزاب التي ستشاركه الحكومة أنه يريد عرض تشكيلة حكومته، لنيل الثقة أمام "الكنيست" في أول جلسة له في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

في المقابل، ذكر رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته يائير لبيد -في وقت سابق- أنه لا يوجد أي احتمال لمشاركته في الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو.

المصدر / فلسطين أون لاين