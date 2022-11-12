"الطقس": ارتفاع على درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم السبت، صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا، وباردا في المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي وبارد في المناطق الجبلية، بارد نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، في ساعات المساء والليل تكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين