4 مباريات في دوري غزة .. اليوم

غزة / مؤمن الكحلوت:

تتواصل مساء السبت منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري بدرجتيه الممتازة، والأولى لكرة القدم في قطاع غزة بإقامة 4 مباريات على عدة ملاعب مختلفة.

وفي الدرجة الممتازة، يتقابل الهلال مع نظيره اتحاد الشجاعية على ملعب فلسطين بمدينة غزة، بينما يستضيف بيت حانون الرياضي نظيره شباب الزوايدة على ملعب بيت حانون البلدي.

وفي الدرجة الأولى يلعب خدمات خانيونس مع الجلاء على ملعب خانيونس البلدي، ويتنافس خدمات الشاطئ مع الأقصى على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وتنطلق جميع المباريات عند الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت فلسطين المحتلة.