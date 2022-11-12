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المنتخب الوطني يتوج بكأس بطولة الهند الدولية

12 نوفمبر 2022 . الساعة 02:00 بتوقيت القدس
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فريق كرة السلة للكراسي المتحركةكة يتوج بالبطولة
غزة / مؤمن الكحلوت:

توج المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة، لقب بطولة الهند الدولية المُقامة برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد الفوز التاريخي أمس على صاحب الأرض والجمهور منتخب الهند بنتيجة (49/40).
وعمت الفرحة جميع أرجاء بعثة المنتخب الوطني بهذا الإنجاز غير المسبوق، بعد الفوز على بنجلاديش، والخسارة من سوريا، ورافقها للدور قبل النهائي، وفي هذا الدور تفوق على ليبيا ليصل إلى النهائي.
وبارك مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية تتويج أبطال فلسطين بكأس البطولة الدولية لكرة السلة للكراسي المتحركة، وقدم التحية لبعثة المنتخب، وأشاد باللاعبين وإنجازهم الكبير الذي يشرف فلسطين، وأكد أن رياضة ذوي الإعاقة دائمًا تظهر بالصورة المميزة التي يفتخر بها الجميع.
يذكر أن جميع عناصر المنتخب الوطني الفلسطيني من لاعبين ومدربين هم من أبناء قطاع غزة.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كرة السلة

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