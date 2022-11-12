بعد انسحاب الجيش الروسي.. القوات الأوكرانية تدخل مدينة خيرسون

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن قوات بلاده دخل مدينة خيرسون بعد ساعات من اكتمال انسحاب الجيش الروسي منها.

وقال زيلينسكي في خطاب نقلته وسائل إعلام أوكرانية: "اليوم يوم تاريخي. نستعيد جنوب بلادنا، ونستعيد خيرسون. الآن تقترب قواتنا من المدينة، ولكن توجد بالفعل وحدات خاصة من قواتنا في المدينة".

وأضاف، "كان أهل خيرسون ينتظرون، لم يتخلوا أبدا عن أوكرانيا. يسعدني أن أرى كيف يعتز الناس بالأعلام الأوكرانية، وإيمانهم بأوكرانيا، رغم كل القمع وانتهاكات المحتلين".

وأشار زيلينسكي إلى أن أهالي المدينة "يزيلون بأنفسهم الرموز الروسية من الشوارع والمباني وأي آثار لبقاء المحتلين في خيرسون"، وفق الوكالة.

وصباح الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يقسم مقاطعة خيرسون الأوكرانية.

ورغم الانسحاب أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان، أن موسكو لا تزال تعتبر مقاطعة خيرسون جزءا من الاتحاد الروسي.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها بدأت الانسحاب من خيرسون إلى مواقع على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو.

المصدر / وكالات