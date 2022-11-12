دعوات للمشاركة بالوقفة التضامنية مع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة

دعا أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية المحتلة إلى المشاركة في الوقفة الأسبوعية التضامنية، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم من سجون أمن السلطة، غدا السبت برام الله.

وأكد الأهالي على ضرورة المشاركة في الوقفة مساء غد السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على دوار المنارة وسط رام الله.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، استهداف وملاحقة طلبة الجامعات، والنشطاء، والأسرى المحررين، والصحفيين، على خلفية مواقفهم السياسية والوطنية، في حملة متصاعدة يوما بعد يوم.

وكانت مجموعة "محامون لأجل العدالة"، قد أكدت أن أرقام الاعتقالات السياسية في الضفة غير مسبوقة وكبيرة جدا.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن الضفة المحتلة شهدت أكثر من 600 حالة اعتقال سياسي من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة منذ بداية عام 2022.

وأشارت إلى أن اعتقالات أجهزة أمن السلطة استهدفت قامات وطنية ونشطاء سياسيين وأسرى محررين وطلاب جامعات، لافتة إلى أن الاعتقالات مستمرة بحق طلاب الجامعات على خلفية سياسية فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين