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نتنياهو سيكلف بتشكيل الحكومة الأحد المقبل

11 نوفمبر 2022 . الساعة 23:57 بتوقيت القدس
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نتنياهو

تحدثت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، عن آخر التطورات المتعلقة بتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة، وتكليف نتنياهو بتشكيلها.

وقالت (القناة 12)، إنه "ستنتهي جولة التوصيات رسميًا غدًا وسيتم تكليف زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الائتلاف يوم الأحد".

وأضافت أنه وفقًا لتحديثات المفاوضات، من المحتمل أنه سيتمكن من تقديم حكومة يوم الثلاثاء عندما يؤدي (الكنيست) اليمين.

وحصل زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، على توصية 64 عضو كنيست بتكليفه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

المصدر / وكالات
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#فلسطين #حكومة الاحتلال #نتنياهو #انتخابات #الكنيست

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