القيادي "أبو كويك": الجيل الفلسطيني أدهش الاحتلال بتمسكه بخيار المقاومة

قال القيادي في حركة "حماس" حسين أبو كويك إن الجيل الفلسطيني الجديد فاجأ الاحتلال الإسرائيلي وأدهشه بتمسكه بخيار المقاومة.

وأكد أبو كويك على أن الشعب الفلسطيني عازم على زوال الاحتلال ورحيله عن أرض فلسطين، ويواجه الاحتلال بكل بسالة.

وأوضح أن الاحتلال مستمر في اعتدائه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، ويسعى للقضاء على شعبنا وتصفيته.

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني يتعرض بشكل يومي للظلم من الاحتلال الصهيوني، ولا يريد أي سلام، ويسعى لطمس الهوية الفلسطينية".

وأشار إلى أن "السلطة وأجهزتها الأمنية تتعاون مع الاحتلال في اعتدائها على الشعب الفلسطيني بدلًا أن تكون حاضنة له".

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا في أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 17 عملًا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها إلقاء عبوات ناسفة على موقع في رام الله، وتضرر مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة.

وسجل المركز 1999عملا مقاوماً خلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين