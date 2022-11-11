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دوري المحترفين

هلال القدس بطلًا للشتاء والسموع يزيد معاناة الأمعري وبلاطة يكتسح البيرة

11 نوفمبر 2022 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أصبح هلال القدس بطلا لمرحلة الذهاب من دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية 2022/2023، بفوزه الكبير على مضيفه ثقافي طولكرم في افتتاح الجولة العاشرة، وتمكن شباب الخليل من الفوز على جاره الأهلي، وتمكن السموع وبلاطة من الفوز على الأمعري والبيرة.

ابتعد هلال القدس بصدارة الترتيب بعد فوزه الثمين على ثقافي طولكرم بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الجامعة الأمريكية، ليرفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، وتجمد رصيد الثقافي عند 15 نقطة في المركز السادس.

سجل ثلاثية الهلال محمد مراعبة هدفين (37+83) ومحمد صندوقة (81)، وأهدر أدهم خويلد ركلة جزاء للثقافي (61).

وفي مباراة ثانية تمكن شباب الخليل من قلب تأخره أمام جاره الأهلي إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في مباراة جمعت الفريقين على ستاد دورا، ليتقدم شباب الخليل للمركز الثاني مؤقتا برصيد 21 نقطة، وتوقف رصيد أهلي الخليل عند 9 نقاط في المركز التاسع.

أهلي الخليل افتتح التسجيل عبر علي عيسى (4) وعدل عبد اللطيف البهداري النتيجة للشباب من ركلة جزاء (54) وسجل محمد الجعبري هدف الفوز للعميد الخليلي (73)، فيما شهد اللقاء طرد محمود أبو وردة لاعب الشباب (78).

وقاد عبد الرحمن وشاح فريقه مركز بلاطة للفوز على مؤسسة البيرة بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الجامعة الأمريكية، ليرفع الجدعان رصيدهم إلى 18 نقطة في المركز الخامس متأخرا عن المكبر بفارق الأهداف، وتجمد رصيد البيرة عند 10 نقاط في المركز الثامن.

وشاح سجل الأهداف الثلاثة في الدقائق (44) و(70) و (90+3).

وتمكن السموع من تحقيق فوز ثمين على ضيفه الامعري بهدفين مقابل هدف، في مباراة جرت بينهما على ستاد دورا وبقي السموع في المركز العاشر برغم الفوز لكنه رفع رصيده إلى 8 نقاط، وتوقف رصيد الأمعري عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

سجل هدفي السموع حسام أبو عواد (64) وساري جاد الله من ركلة جزاء (87) وسجل راشد مبروك هدف الأمعري (72)، وطُرد رضوان أبو كرش لاعب السموع في الدقيقة (90+1).

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