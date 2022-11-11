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مصرع مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث سير شرق بيت لحم

11 نوفمبر 2022 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
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لقي مواطنان من بلدة حلحول شمال الخليل مصرعهما، وأصيب 5  آخرون بإصابات متفاوتة، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات على دوار الفريديس شرق محافطة بيت لحم.

وقالت الشرطة إنها تلقت مساء اليوم إشارة حول وجود حادث تصادم وقع على دوار الفريديس شرق المحافظة بين ثلاث مركبات، نتج عنه عدد من الإصابات نقلت للمستشفيات.

وأضافت أن الأطباء في مستشفى الحسين أعلنوا عن وفاة أحد المصابين، فيما أعلن الأطباء في المستشفى الأهلي عن وفاة مصاب آخر، وما زال عدد من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأكدت بأن خبراء السير بشرطة بيت لحم توجهوا إلى مكان الحادث، وباشروا بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وناشدت الشرطة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تناقل الفيديوهات المصورة للحادث والضحايا، وعدم التسرع في نشر الأخبار، وضرورة أخذها من مصادرها الرسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حادث سير #بيت لحم #وفيات #إصابات

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