انهيار سريع في سعر صرف الدولار مقابل الشيقل

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل، انخفاضًا كبيرًا ومفاجئًا، وسط توقعات بأن يظل في منتصف الأربعينات، لحين حدوث تطورات جديدة.

ويصرف الدولار في هذه الأثناء مقابل 3.42 شيكل، في تراجع ملحوظ عن السعر الذي كان في ساعات صباح اليوم الجمعة، وخلال الأسبوع الماضي.

وكان الدولار يصرف ما بين 3.48 و3.47 مساء أمس الخميس وصباح اليوم، قبل أن يتراجع إلى 3.42 مساء اليوم.

يذكر أن الدولار صرف مقابل 3.55 شاقل صباح أمس الخميس، وعقب تراجعه مساء أمس، كتب المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر عبر فيسبوك: "تباطؤ بيانات التضخم في الولايات المتحدة يضرب الدولار ويهوى بالمؤشر إلى 108 فاقدا أكثر من 2% من قيمته".

وأضاف أبو قمر: "خطوة من شأنها أن تدفع الفيدرالي لإعادة النظر في نسبة رفع الفائدة الشهر المقبل، على إثر ذلك هوى الدولار شاقل إلى 3.48 كاسرًا عدة نقاط دعم في هبوط دراماتيكي، في ظل توقعات بأن يقبع في منتصف الأربعينيات حتى صدور بيانات اسرائيلية".





المصدر / فلسطين أون لاين