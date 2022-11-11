قائمة منتخب هولندا في كأس العالم 2022 تشهد مفاجأة لحارس مرمى

استبعد مدرّب المنتخب الهولندي لويس فان غال الحارس المخضرم ياسبر سيليسن الجمعة، من قائمة "الطواحين" التي ستشارك في مونديال قطر 2022 الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وبدلاً من سيليسن (33 عاماً)، فضّل فان غال حارسي فينورد جاستن بيلو وأياكس ريمكو باسفير (أياكس)، والاختيار المفاجئ لأندريس نوبرت (هيرنفين).

ولرفع حظوظ اختياره وإيجاد وقت للعب، غادر سيليسن الذي لعب لأياكس (2011-2016) وبرشلونة الإسباني (2016-2019) نادي فالنسيا الإسباني الصيف الماضي للعودة إلى ناديه الأول نيميخن.

وحسب وسائل إعلام هولندية، فإن سيليسن "انفجر غاضباً" عندما علم أنه ليس جزءاً من المنتخب الهولندي، وهو الذي شارك معه في احتلال المركز الثالث في مونديال 2014 في البرازيل تحت إشراف فان غال نفسه.

ولعب سيليسن ما مجموعه 63 مباراة دولية مع المنتخب "البرتقالي"، وكان ضمن التشكيلة الهولندية التي خاضت كأس أوروبا العام الماضي، قبل أن يحل بدلاً منه مارتن ستيكلنبرغ عندما أصيب بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يلعب كل من فيرجيل فان دايك، ماتيس دي ليخت، وفرنكي دي يونغ، ستيفن بيرخهوس، ممفيس ديباي، وكودي خاكبو، أدواراً حاسمة في تشكيلة هولندا التي تغيّبت عن كأس العالم 2018 في روسيا.

وتخوض هولندا منافسات المجموعة الأولى مع السنغال في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، الإكوادور في 25 منه، وقطر صاحبة الأرض في 29 من الشهر نفسه.

وفي يلي التشكيلة الرسمية:

حراسة المرمى: جاستن بيلو (فينورد)، أندريس نوبرت (هيرنفين)، وريمكو باسفير (أياكس).

الدفاع: نايثن أكيه (مانشستر سيتي الإنكليزي)، دالي بليند (أياكس)، فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنكليزي)، دنزل دامفريس وستيفان دي فري (إنتر الإيطالي)، ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني)، يوريين تيمبر (أياكس)، تايرل مالاسيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، وييريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن الألماني).

الوسط: ستيفن بيرخهوس وديفي كلاسن وكينيث تايلور (أياكس)، فرنكي دي يونغ (برشلونة الإسباني)، تون كوبماينرس ومارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي)، وتشافي سيمونز (أيندهوفن).

الهجوم: ستيفن بيرخفين (أياكس)، ممفيس ديباي (برشلونة الإسباني)، فنسنت يانسن (أنتويرب البلجيكي)، نوا لانغ (بروج البلجيكي)، كودي خاكبو (أيندهوفن)، لوك دي يونغ (أيندهوفن)، وفاوت فيخهورست (بشيكتاش التركي).

المصدر / وكالات