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ميسي يتصدر قائمة منتخب الأرجنتين لكأس العالم 2022

11 نوفمبر 2022 . الساعة 19:46 بتوقيت القدس
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ميسي يتصدر قائمة منتخب الأرجنتين لكأس العالم 2022

اختار مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني النجم ليونيل ميسي على رأس قائمة من 26 لاعبا لمنتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وأعلن سكالوني تشكيلته عبر شريط فيديو نشره الاتحاد الارجنتيني للعبة على حسابه على "تويتر" ولم تتضمن اي مفاجآت، وضمت مهاجم روما باولو ديبالا الذي كان يحوم الشك حول مشاركته بعد اصابته مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي، في حين سيغيب لاعب وسط فياريال الاسباني جيوفاني لو سيلسو بداعي الاصابة.

وتعتبر الارجنتين حاملة اللقب مرتين (1978 و1986) من المرشحين البارزين لاحراز اللقب وهي لم تخسر في اخر 35 مباراة دولية.

وفي ما يلي التشكيلة الرسمية:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي)، خيرونيمو رولي (فياريال الإسباني)، فرانكو أرماني (ريفر بليت).

الدفاع: ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد الإسباني)، غونسالو مونتييل وماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني)، كريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الإسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، خوان فويث (فياريال الإسباني).

الوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الإسباني)، لياندرو باريديس (يوفنتوس الإيطالي)، أليكسيس ماك ليستر (برايتون الإنجليزي)، أليخاندرو "بابو" غوميز (إشبيلية الإسباني)، إنسو فرنانديز (بنفيكا البرتغالي).

الهجوم: ليونيل ميسي (سان جرمان الفرنسي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي)، أنخل دي ماريا (يوفنتوس الإيطالي)، خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، نيكولاس غونزاليس (فيورنتينا الإيطالي)، باولو ديبالا (روما الإيطالي)، أنخل كوريا (أتلتيكو مدريد الإسباني).

المصدر / وكالات
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