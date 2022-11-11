مركز فلسطيني يرصد 17 عملًا مُقاوِمًا بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 17 عملًا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها إلقاء عبوات ناسفة على موقع في رام الله، وتضرر مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة.

وألقى الشبان الثائر عبوات ناسفة على موقع عسكري قرب قرية النبي صالح في رام الله، وتصدوا للمستوطنين في نابلس، وحطموا مركباتهم بعد رشقها بالحجارة في حوارة.

واندلعت مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة، شهدتها رام الله ونابلس وبيت لحم وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وشهد الأسبوع الماضي تواصلا في أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها مستوطن وأصيب عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين فيما استشهد 3 مواطنين.

وفي الفترة الممتدة من 4-11-2022 حتى 10-11-2022، وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" استشهاد 3 مواطنين، ومقتل مستوطن وإصابة 3 جنود ومستوطنين.

وأحصى معطى 244 عملاً مقاوماً بينها 25 عملية إطلاق نار، ومحاولة طعن، و13 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وسجل المركز 1999عملا مقاوماً خلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين