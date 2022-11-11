خدمات رفح يزين الديربي بلونه "الأخضر" في الدوري الممتاز

غزة/ وائل الحلبي:

ابتعد خدمات رفح بصدارة ترتيب دوري الدرجة الممتازة بفوزه الكبير على جاره الشباب في افتتاح الجولة العاشرة، وفرض شباب خانيونس التعادل على ضيفه خدمات النصيرات، وشهدت نفس الجولة بالدرجة الأولى فوز ثمين لبيت حانون أمام نماء وعاد بيت لاهيا بالفوز من أمام خدمات البريج.

دوري الدرجة الممتازة

خدمات رفح × شباب رفح

حسم خدمات رفح ديربي المدينة بعدما تغلب على جاره الشباب بثلاثية نظيفة،وسط حضور جماهيري كبير.

الأخضر ابتعد بصدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، وتجمد رصيد شباب رفح عند 18 نقطة في المركز الثاني.

سجل ثلاثية خدمات رفح أنس الشخريت (3) وهلال غواش (47) ومحمد الجرمي في الدقيقة (86).

وشهد اللقاء طرد لاعب شباب رفح احمد ابودان في الدقيقة 70 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

شباب خانيونس × خدمات النصيرات

وحسم التعادل الايجابي بهدف لمثله لقاء شباب خانيونس وخدمات النصيرات، والذي جمعهما على ملعب خانيونس البلدي.

ورفع شباب خان يونس رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس ويرفع خدمات النصيرات رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع.

افتتح خدمات النصيرات التسجيل عبر لاعبه عز الدين أبو جاموس(12)، وعدل وليد أبو موسى النتيجة لشباب خانيونس من ركلة جزاء(45+7).

دوري الدرجة الأولى

بيت حانون الأهلي × نماء

حقق بيت حانون الأهلي فوزا ثمينا على جاره نماء بهدفين لهدف، في مباراة جرت بينهما على ملعب بيت حانون.

وقفز بيت حانون للمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة وتوقف رصيد نماء عند 17 نقطة في المركز الرابع.

سجل للحوانين أحمد عجور (45+1) وعبدالله سحويل (64)، وسجل لنماء عاهد ابومراحيل في الدقيقة (72).

عاد بيت لاهيا بفوز ثمين على مضيفه خدمات البريج بثلاثة أهداف مقابل اثنين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدرة.

وتقدم بيت لاهيا للمركز الثامن برصيد 12 نقطة، وتجمد رصيد البريج عند 12 نقطة في المركز السابع.

سجل أهداف بيت لاهيا كرم البدي هدفين (39 ) و(45+1) وإبراهيم أبو المعزة في الدقيقة (69) من ركلة جزاء، وسجل للبريج محمد صقر (6) وأحمد الكرنز (65).