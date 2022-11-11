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هنية يشيد بانسحاب لاعب عراقي رفضاً للتطبيع

11 نوفمبر 2022 . الساعة 16:38 بتوقيت القدس
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أشاد عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بإنسحاب لاعب المنتخب العراقي علي البازي من بطولة العالم للشباب الجارية في أبو ظبي بعد وصوله لمباراة المركز الثالث في البطولة، على إثر وقوع قرعته مع لاعب إسرائيلي.

وثمن هنية موقف اللاعب العراقي المشرف الذي انضم الى كوكبة الأبطال الذين سيخلدهم التاريخ، مؤكداً أن الانسحاب يأتي ضمن الواجب العربي بمقاطعة الاحتلال على كافة الأصعدة، واستمرار للجهود العربية المساندة لنضال الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه حتى التحرير.

ودعى هنية، الأبطال العرب والأندية العربية والإسلامية في كافة المحافل العالمية إلى الاستمرار في المقاطعة الرياضية تجاه الإحتلال الصهيوني وتوسيع المقاطعة وصولاً لنبذ الكيان الصهيوني وعزله.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #العراق #عبد السلام هنية #علي البازي

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