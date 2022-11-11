قاسم: "حد السيف" مثّلت تفوقا حقيقيا للعقل الاستخباري للقسام

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن معركة "حد السيف" مثلت تفوقا حقيقيا للعقل الاستخباري لكتائب القسام.

وقال قاسم خلال حديثه لقناة الأقصى: "إن غزة دائمًا حاضرة في كل مراحل الفعل النضالي".

وأضاف "أن المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد بشكل مستمر"، مشيرًا إلى أن نضال شعبنا مستمر حتى إنهاء الاحتلال الصهيوني.

وأكد أن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة هي ثأر لعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى.

وأوضح قاسم أن المسجد الأقصى كان دومًا مفجر الثورات وسيبقى كذلك، مشددًا على أن العبث بهوية المسجد سيكون صاعق تفجير كبير.

وبيّن أن شعبنا الفلسطيني يثق بوطنية أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة وندعوهم للالتحام بالمقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين