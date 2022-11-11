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60 ألفًا أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

11 نوفمبر 2022 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر مقدسية إن 60 ألف مصل من القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من أهل الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وضيقت قوات الاحتلال على المواطنين الذين حاولوا الوصول للأقصى، كما أوقفت شباناً ودققت ببطاقتهم الشخصية عند باب العامود.

وتمكن عشرات المصلين من أهالي طمرة في الجليل المحتل، من الوصول للقدس ضمن قوافل الأقصى.

وسيقضي أهالي طمرة يومين في جنبات المسجد الأقصى للرباط فيها واعماره بالمصلين.

 وخلال خطبة الجمعة حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح من خطورة الجمعيات التي تعمل على تسريب العقارات المقدسية للمستوطنين. 

واعتبر أن تسريب العقارات للعدو خيانة تمارسها بعض الجمعيات التي تستدرج بعض المقدسيين وتنصب مصائد للبسطاء وتزيف الحقائق.

وأكد الشيخ سرندح أن بيت المقدس لن يتركها الله فريسة للطامعين، وأن كل من يتاجر بفلسطين وأهلها، ويخوض في مال بيت المقدس سيلاقي حساباً عسيراً.

وتوعد خطيب الأقصى كل من تواطؤ على بيت المقدس وتجاهل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بالعقاب والفضيحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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