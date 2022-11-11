أهالي العيزرية يستقبلون المحرر حسن خلفاوي برايات حماس وهتافات للمقاومة

استقبل أهالي بلدة العيزرية في القدس المحتلة مساء أمس الأسير المحرر حسن إسماعيل خلفاوي 26 عاماً بعد تحرره من سجون الاحتلال.

وحظي المحرر خلفاوي الذي أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، باستقبال حافل من أهالي العيزرية الذين رفعوا رايات حركة حماس، ورددوا هتافات للمقاومة.

وكان خلفاوي قد اعتقل بتاريخ 13/10/2015 وعمره 19 عاماً، ووجهت له تهم المشاركة في أعمال مقاومة للاحتلال حيث حكم بالسجن لسبع سنوات.

وخلال اعتقاله تنقل في سجون وزنازين الاحتلال، إلى أن تحرر من سجن النقب الصحراوي.

وعقب الإفراج عنه أكد المحرر خلفاوي أن الأسرى يتعرضون للقمع والتنكيل داخل جدران السجون بشكل يومي.

وقال إن الأسرى يحتاجون للحرية، وسيبقون خلف المقاومة ورسالتهم التحرير للأرض والانسان.

وخلال اعتقاله حصل الأسير المقدسي حسن خلفاوي على الشهادة الجامعة من جامعة أبو ديس، ولا يزال يكمل دراسته.









المصدر / فلسطين أون لاين