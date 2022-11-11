حماس تدعو لميثاق شرف يحرم المساس بحقوق الشهداء والجرحى والأسرى

رحبت دائرة الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، بما جاء في خطاب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس حول مطالبته بضرورة إنصاف ذوي الشهداء الذين يحرمون من تلقي رواتبهم ومخصصاتهم المالية بقرار من جهات متنفذة في السلطة الفلسطينية منذ سنوات عدة.

وأكدت الدائرة في تصريح صحفي؛ أن الشهداء الذين جادوا بحياتهم وأرواحهم والجرحى الذين دفعوا الضريبة من دمائهم وأجسادهم والأسرى الذين يواصلون تقديم أجمل سني حياتهم في سجون الاحتلال، هم عنوان قضيتنا وطليعة مجدنا وبيارق نصرنا، وسيلفظ التاريخ والأجيال كل من سولت له نفسه المس بحقوقهم.

واعتبرت أن إنصاف الشهداء والجرحى والأسرى وذويهم ليست مسؤولية وطنية فحسب ولكن واجب وطني وإنساني وقيمي وأخلاقي، وإن مخصصاتهم المالية حق أصيل وليس منة من جهة أو أخرى.

وأضافت الدائرة، أنه قد "آن الأوان لأن تتوحد الجهود الفلسطينية لوضع حد لهذا المنزلق الخطير الذي يمس بهذه الفئة الطاهرة المقدسة، وليس أقل من صياغة ميثاق شرف يحرم على أي جهة كانت المساس بعنوان مجد شعبنا الأبرز الشهداء والجرحى والأسرى"

المصدر / فلسطين أون لاين