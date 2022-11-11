تكليف مدرب مؤقت لقيادة فريق خدمات البريج

غزة / مؤمن الكحلوت:

كلف مجلس إدارة نادي خدمات البريج الكابتن ضياء الكرنز، لقيادة الفريق حتى نهاية مرحلة الذهاب من بطولة دوري الدرجة الأولى.

وجاء تكليف الكرنز، عقب استقالة الكابتن سامي سالم وقبولها من قبل مجلس الإدارة، عقب خسارة الفريق من الأمل في الجولة الماضية.

وعمل الكرنز مديراً إدارياً ضمن الجهاز السابق، علماً أنه يحمل شهادة تدريب "c"، وسبق له العمل مدرباً في قطاع الناشئين بنادي خدمات البريج.

ويحتل خدمات البريج المركز السابع برصيد 12 نقطة فقط، ويواجه فريق بيت لاهيا اليوم في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من المسابقة، ويختتم مبارياته بمواجهة أهلي النصيرات في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب.