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مدرب جديد يرحل عن فريقه .. ويكشف السبب

11 نوفمبر 2022 . الساعة 01:56 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن إسلام سلامة استقالته من تدريب فريق نادي الصلاح، عقب نهاية مرحلة الذهاب في دوري الدرجة الثانية لفرع " الوسطى والجنوب ".

وقال سلامة أن سبب استقالته، يعود لسفره لدولة قطر للمشاركة في تنظيم فعاليات كأس العالم كمتطوع معتمد من " الفيفا"، مُتمنياً التوفيق لفريق الصلاح في مسابقة الدوري، والصعود لدوري الدرجة الأولى.

ويحتل فريق الصلاح المركز الثاني خلف خدمات المغازي برصيد "17" نقطة، علما أنه يتأهل صاحب المركز الأول فقط.

 ووافقت إدارة الصلاح على رحيل سلامة، وبدأت البحث عن مدرب جديد يقود الفريق في مرحلة الإياب.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#استقالة #مدرب

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