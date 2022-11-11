طاقم حكام مباراة قمة شباب وخدمات رفح

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مُطلعة النقاب، عن طاقم الحكام الذي سيُدير مباراة القمة بين الجارين شباب وخدمات رفح، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكلفت اللجنة الحكم عاهد المصري بإدارة اللقاء، ويُساعده على الخطوط الحكم الدولي محمد خطاب، وزميله محمود أبو حصيرة، ومحمود أبو مصطفى حكماً رابعاً.

ويُعتبر المصري من أفضل الحكام في السنوات الأخيرة، ويمتاز بقوة الشخصية والكفاءة، بينما يحمل خطاب الشارة الدولية وهو الوحيد في غزة، في حين يُعتبر أبو حصيرة من الحكام أصحاب الخبرة الكبيرة، وسبق له المشاركة في إدارة قمة مباريات الدوري.