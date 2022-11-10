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نادي فلسطيني يقرر تجميد نشاطه بسبب الأزمة المالية

10 نوفمبر 2022 . الساعة 23:44 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

تسببت الأزمة المالية التي تمر بها جميع الأندية الفلسطينية، في إعلان نادي إبداع الدهيشة تجميد نشاط فريق كرة السلة وتحرير جميع لاعبيه.

وقال النادي في خطاب رسمي لاتحاد كرة السلة وصل "فلسطين أون لاين" نسخة منه: "نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها نادي إبداع الرياضي والديون المتراكمة عليه، وعدم وجود الحاضنة المالية فقد قررت إدارة نادي إبداع الرياضي تجميد نشاط فريق كرة السلة رجال التابع للنادي وعدم مشاركته في الاستحقاقات القادمة". 

وواصل: "وعليه نضع كافة استقالات لاعبي نادي إبداع الرياضي بكرة السلة عهدة بين أيديكم".

وتواجه غالبية الأندية الفلسطينية أزمات مالية كبيرة تسببت في تراكم الديون عليها وعدم قدرتها على توفير رواتب اللاعبين بصورة منتظمة.

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كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أزمة مالية #كرة السلة #نادي إبداع الدهيشة

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