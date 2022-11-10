الاحتلال يعتقل القيادي "أبو الهيجا" بعد اقتحام مكان عمله بجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، القيادي في حركة حماس مجدي رجا أبو الهيجا من مخيم جنين، بعد اقتحام مكان عمله في مخبز على مفرق جبع.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مكان عمل أبو الهيجا واعتقلته.

والقيادي أبو الهيجا أسير محرر ومعتقل سياسي سابق، وعائلته مستهدفة على الدوام من الاحتلال بالاعتقال والتضييق والتنكيل بكافة أشكاله.

وفي الأول من سبتمبر من عام 2015 حاصرت قوات الاحتلال منزل القيادي أبو الهيجا، وطالبته بتسليم نفسه ونجله البكر صهيب واعتقلتهما إلى جانب شقيقه علاء، ليفرج عن صهيب وعمه علاء صبيحة ذات اليوم.

وبعد إخلاء منزل أبو الهيجا في تلك الليلة زعمت قوات الاحتلال وجود مطلوبين في المنزل، لتشرع قوات الاحتلال بقصفه وهدمهم بجرافات عسكرية سوّته بالأرض.

وأفرج الاحتلال في حينه عن القيادي مجدي أبو الهيجا بعد يومين من الاعتقال، لكن ما زالت تستهدفه بالاعتقالات المتكررة والملاحقة وتحويله للاعتقال الإداري دون أي تهمة.

والقيادي أبو الهيجا شقيق شهيدين قساميين، شقيق الأكبر (هلال) استشهد في عام 1993في عملية جريئة لكتائب القسام في مدينة جنين حيث أطلق النار على دورية صهيونية على بعد أقل من مترين.

أما شقيقه مهند استشهد ثاني ليلة من اقتحام مدينة جنين القسام ومخيمها الصامد بتاريخ 12/9/2001م بعد قصفه من الطائرات التي كانت تحوم فوق المخيم، حيث كان قد التحق بركب القسام ليصنع العبوات الناسفة.

المصدر / فلسطين أون لاين