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طوال فترة بطولة كأس العالم

رحلات طيران مؤقتة بين (تل أبيب) والدوحة

10 نوفمبر 2022 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه تم الاتفاق على تشغيل رحلات طيران مؤقتة بين (تل أبيب) والدوحة طوال فترة بطولة كأس العالم.

وأضاف أن الاتفاق يتيح للمشجعين من كيان الاحتلال الإسرائيلي،  والفلسطينيين زيارة قطر وحضور المباريات خلال فترة المونديال.

من جهته قال متحدث باسم بطولة كأس العالم، إنه منذ فوز قطر بحقوق استضافة كأس العالم أكدت أن جميع حاملي التذاكر سيكونون قادرين على حضور المباريات في قطر، مؤكدا أن إعلان اليوم هو التزام قطر باحترام سياسات الفيفا وبمتطلبات الاستضافة.

وقال مسؤول قطري إن الفلسطينيين سيتمكنون الآن من الاستمتاع بأول بطولة لكأس العالم في العالم العربي والإسلامي بموجب الاتفاق الذي أبرمه الفيفا.

وشدّد على أن موقف قطر من التطبيع لم يتغير ولا يزال مرتبطا ارتباطا وثيقا بحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي بأن أي تصعيد في القدس المحتلة أو الضفة الغربية أو غزة يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق بما في ذلك الرحلات المباشرة.

المصدر / الجزيرة
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #كأس العالم #مونديال قطر #الاحتلال الإسرائيلي

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