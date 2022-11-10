نشطاء يطلقون حملة لدعم فلسطين في مونديال قطر

انطلقت مساء اليوم الخميس حملة "حلم فلسطيني" لاستثمار إقامة كأس العالم بقطر، في نشر القضية الفلسطينية والتعرف على حقائقها خلال فعاليات المونديال.

وقال رئيس مبادرة "بيت الخبرة الفلسطيني" في قطر أنس الحاج، إن الحملة "شعبية يقودها ناشطون فلسطينيون حريصون على إبراز قضيتهم من خلال الحدث الرياضي العالمي في قطر".

وأضاف الحاج أن الحملة ستدعم المنتخبات العربية في مشوارها الموندياليّ، والتضامن مع دولة قطر ضد الحملة الغربية الشرسة التي تتعرض لها.

وأوضح أنه كما سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتفاعل مع قضية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الذي كان يشدد على عدم ربط الرياضة بالسياسة، فمن باب أولى أن يتم التفاعل الرياضي مع القضية الفلسطينية، والتضامن مع الحق الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال.

وطالبت الحملة برفع علم فلسطين وشعارها، والهتاف في المدرّجات والساحات وعند تجمّع جماهير المنتخبات.

ودعت إلى متابعة الحملة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب) والتفاعل مع منشوراتها ورفع محتوى داعم لفلسطين ومتّصل بالرياضة وكأس العالم، مع كتابة هاشتاغ #حلم فلسطيني وشعارها #ليش لأ.

وتنطلق بطولة كأس العالم بقطر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

المصدر / وكالات