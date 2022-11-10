وكيل وزارة الداخلية: نعزز حماية أمن الساحل ونعمل لتجفيف منابع تجارة المخدرات

ثّمن وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، دور الشرطة البحرية ويقظتها في ضبط كميات من المواد المخدرة قبل تهريبها لقطاع غزة عبر البحر.

جاء ذلك، خلال زيارة أجراها مصلح لمقر إدارة الشرطة البحرية، عقب تمكن الشرطة البحرية من ضبط 580 فرش حشيش خلال الأيام الماضية، ومنع تهريبها لقطاع غزة.

ورافق وكيل الوزارة في الزيارة كلّ من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعده لشؤون الإدارات المتخصصة العميد إيهاب مهنا.

وكان في استقبال الوفد الزائر مدير إدارة الشرطة البحرية العقيد رامي نوفل، ونائبه ومدراء الدوائر في المحافظات وعدد من الضباط.

واطلّع وفد قيادة الوزارة على الجهود التي بذلتها الشرطة البحرية خلال الأسبوع الماضي في ضبط المواد المخدرة.

وأكد مصلح أن الشرطة البحرية تمثل صمام أمان ودرعاً حامياً في تأمين الحدود البحرية لقطاع غزة والشريط الساحلي، ومنع محاولات تهريب المواد المخدرة أو الخارجين عن القانون.

من جانبه، قال صلاح إن الشرطة بكل مكوناتها تبذل جهوداً كبيرة في حماية المجتمع من خطر المخدرات، وملاحقة تجارها ومروجيها، لا سيما منع التهريب عبر الحدود براً وبحراً.

وبيّن صلاح، أن الشرطة البحرية استطاعت ضبط كميات من الحشيش في البحر قبالة محافظات غزة، بعد جهود متواصلة في مراقبة ومتابعة الساحل على مدار الساعة.

ولفت إلى أن الشرطة تعزز إجراءاتها في جميع النقاط البحرية المنتشرة على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة.

وتقدم وكيل وزارة الداخلية ومدير عام الشرطة بالشكر إلى إدارة الشرطة البحرية وقادتها وضباطها وعناصرها، ودعيا لمزيد من اليقظة والعمل المستمر لحماية المجتمع والحفاظ على حالة الأمن والسكينة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين