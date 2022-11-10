الضفة.. 6 عمليات إطلاق نار وإصابة بصفوف الاحتلال خلال 24 ساعة

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة، إصابة في صفوف الاحتلال، و6 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوتين ناسفتين وإطلاق زجاجات حارقو ومفرقعات نارية.

وسجلت 8 عمليات تحطيم مركبات مستوطنين، و8 محاولات تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 17 نقطة، بحسب توثيق فلسطيني مساء الخميس.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في حارة السعدية، وسلوان، وألقى الشبان الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال، بينما اندلعت مواجهات في سنجل ويبرود والبيرة وبيت إيل والنبي صالح في رام الله.

أما في جنين، فأطلق مقاومون النار على حواجز دوتان وجبع وحلبوت والجلمة، كما اندلعت مواجهات في مخيم جنين.

واندلعت مواجهات في نابلس، وألقى الشبان الحجارة وتصدوا للمستوطنين وحطموا مركباتهم في حوارة.

وشهدت قلقيلية عمليات القاء حجارة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، ما أدى للإصابة مستوطنة، قرب مستوطنة ألفيه منشيه، وجينصافوط.

كما سجلت كل من عزون، وتقوع في بيت لحم، والزبيدات في أريحا عمليات إلقاء حجارة وتحطيم لمركبات المستوطنين.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل، كما تصدوا للمستوطنين وألقوا الحجارة قرب مستوطنة غوش عتصيون، فيما حطموا مركبات المستوطنين في العروب.

وفيما يخلص العمليات النوعية، فقد سجلت الضفة إصابة مستوطنة بالحجارة وتحطيم مركبتها بالقرب من مستوطنة ألفيه منشيه في قلقيلية، ورشق مركبات مستوطنين بالحجارة وتحطيمها في كل من بلدة عزون وجينصافوط.

كما شهدت اشتباكات متكررة وإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين، وإطلاق النار خلال انسحابها باتجاه حاجز الجلمة وجلبوع وحاجز دوتان وبلدة جبع، وإلقاء زجاجة حارقة باتجاه سيارة لحارس أمن للمستوطنين في حي اللوزة بسلوان.

وسجلت الضفة عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال بالقرب من بلدة بيت أمر في الخليل، واستهداف مركبات المستوطنين بالحجارة على طريق غوش عتصيون، وإلقاء عبوة ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في قرية النبي صالح بمدينة رام الله، وتحطيم مركبتين للمستوطنين بالقرب من بلدة الزبيدات في أريحا، وبالقرب من بلدة تقوع في بيت لحم، وبلدة حوارة بمدينة نابلس.