فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نشطاء يطلقون حملة لدعم فلسطين في مونديال قطر

حزب تونسي: تبادل الكلمات بين بودن وهرتسوغ خطوة "تطبيعية" مدانة

وكيل وزارة الداخلية: نعزز حماية أمن الساحل ونعمل لتجفيف منابع تجارة المخدرات

الضفة.. 6 عمليات إطلاق نار وإصابة بصفوف الاحتلال خلال 24 ساعة

"من قتل عرفات؟".. وسمٌ يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في ذكرى رحيل "الختيار"

محللون: الضفة مستمرة في دعم وإسناد المقاومة والحاضنة الشعبية متصاعدة

إصابة 11 عاملًا من غزة في حادث سير بالداخل المحتل

نادي الأسير: نقل الأسيرة دينا جرادات إلى المستشفى

خلال نوفمبر.. 3 حالات اعتقال من غزة على حاجز ايرز

إصابة مواطنين في البيرة خلال مواجهات مع الاحتلال

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

محللون: الضفة مستمرة في دعم وإسناد المقاومة والحاضنة الشعبية متصاعدة

10 نوفمبر 2022 . الساعة 19:54 بتوقيت القدس
...

يؤكد مختصون سياسيون أن المقاومة في الضفة الغربية تتواصل رغم الملاحقة والاغتيالات والاعتقالات وجرائم الاحتلال المتلاحقة، مشيرين إلى أن الحاضنة الشعبية كان لها القول الفصل في ثبات المقاومة.

وقال الكاتب السياسي خالد دويكات، إن ما يحدث في الضفة استفتاء عملي يقوم به الشعب الفلسطيني مفاده أنه مع خيار المقاومة حتى دحر الاحتلال.

ولفت دويكات في تصريح مساء اليوم، إلى أنه وبعد منع الانتخابات، فإن الشعب عبر عن خياره من خلال التفافه وانخراطه في المقاومة، حيث أنها تتوسع وتتصاعد وتسبب الإرباك للاحتلال.

وأشار إلى أن مشاركة عرين الأسود وكتيبة وبلاطة وجنين في التصدي لاقتحام قبر يوسف غيّر القواعد، فالتنسيق بين المقاومين أرعب الاحتلال وأعوانه في الضفة.

وأكد دويكات أن انتقال الحالة المقاومة للجنوب أقلق الاحتلال وأربكه بصورة كبيرة.

 من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي سري سمور، إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد حتى في ظل الواقع الفلسطيني الصعب والسيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار سمور إلى إصرار الشباب على مواصلة أعمال المقاومة، بالرغم من تصاعد اعتداءات الاحتلال، لافتا إلى أن الشعب ورغم كل التهديدات والمغريات والظروف الصعبة التي يعيشها، رفض مع واقع الاحتلال والتعايش معه.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المقاومة #الاحتلال #الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة