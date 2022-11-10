إصابة 11 عاملًا من غزة في حادث سير بالداخل المحتل

أصيب11 عاملًا من قطاع غزة في حادث سير مروّع بالداخل المحتل، مساء اليوم الخميس.

وأفادت وسائل إعلام الاحتلال، بأنّ سيارة مستوطن اصطدمت بحافلة تقل عمالا من قطاع غزة على شارع (4) بالقرب من مستوطنة "نتيف هعسراه" المحيطة بالقطاع، كانوا في طريقهم إلى حاجز بيت حانون ما أدى إلى مقتل المستوطن، وإصابة 11 عاملًا غزياً بجروح بين طفيفة ومتوسطة.

وذكرت مصادر طبية لدى الاحتلال، بمصرع مستوطن يبلغ من العمر (40 عامًا) كان محاصرًا في سيارته الخاصة في حادث السير بغلاف غزة.

وأشارت إلى أنها نقلت إلى مستشفيي سوروكا وبزيلاي 11 مصابا فلسطينيا من الباص، تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 سنة وحالتهم طفيفة إلى متوسطة.

المصدر / فلسطين أون لاين