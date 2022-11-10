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إصابة مواطنين في البيرة خلال مواجهات مع الاحتلال

10 نوفمبر 2022 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مدينة البيرة عصر اليوم الأربعاء، فيما أصيبت مستوطنة بعد رشقها بالحجارة  قرب مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر طبية في رام الله، بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البيرة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، ونقلتهما من "بيت إيل" إلى مستشفى رام الله.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان في منطقة جبل الطويل في البيرة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي قلقيلية، أصيبت مستوطنة، بجراحٍ إثر تعرضها لإلقاء حجارة بالقرب من مستوطنة "ألفيه منشيه" الواقعة جنوبي المدينة.

ورشق الشبان المستوطنة بالحجارة، مما أدى لإصابتها، فيما لم توضح سلطات الاحتلال طبيعة الإصابة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الضفة #البيرة

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